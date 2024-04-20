Оккупанты ударили по Одесщине: пострадал 3-летний ребенок (фото)

Российские захватчики не прекращают террор против украинского мирного населения.

В результате российского удара по частному сектору Одесщины 2 человека получили ранения, среди которых 3-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти", — говорится в сообщении.

Кипер заявил, что пока известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Одесской области / Фото: t.me/odeskaODA

Последствия удара по Одесской области / Фото: t.me/odeskaODA

Последствия удара по Одесской области / Фото: t.me/odeskaODA

Последствия удара по Одесской области / Фото: t.me/odeskaODA

Напомним, ранее сообщалось, что Лубинец осудил "вялую" реакцию мира на удары по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсоне раздался мощный взрыв.

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