Оккупанты ударили по Полтавской области: что известно

Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Сегодня, 11 февраля, российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область. Из-за вражеских обстрелов ряд населенных пунктов остался без газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района", — сообщили в ОВА.

Отмечается, что попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Заметим, что на Полтавщине продолжается воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о пусках крылатых ракет в направлении области.

Напомним, утром 11 л.того россияне сбросили КАБы на Запорожскую область. Три человека ранены в результате обстрела.

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