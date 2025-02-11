Оккупанты ударили по Полтавской области: что известно

Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Сегодня, 11 февраля, российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область. Из-за вражеских обстрелов ряд населенных пунктов остался без газа.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.
"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались девять населенных пунктов Миргородского района", — сообщили в ОВА.
Отмечается, что попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Заметим, что на Полтавщине продолжается воздушная тревога. Воздушные силы сообщали о пусках крылатых ракет в направлении области.
Напомним, утром 11 л.того россияне сбросили КАБы на Запорожскую область. Три человека ранены в результате обстрела.