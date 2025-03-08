Оккупанты ударили по предприятию в Харьковской области: есть жертвы

По меньшей мере семь раненых.
Ночью против 8 марта военные армии РФ ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области.
Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировано из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения", — подчеркнул чиновник.
В настоящее время спасательная операция на месте "прилета" продолжается.
Напомним, этой ночью россияне также атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области. В результате удара произошли разрушения.