Оккупанты ударили по предприятию в Харьковской области: есть жертвы

По меньшей мере семь раненых.

Ночью против 8 марта военные армии РФ ударили беспилотником по гражданскому предприятию в Богодухове Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, один человек погиб, обугленное тело деблокировано из-под завалов, продолжается экспертиза. Еще семь человек получили ранения", — подчеркнул чиновник.

В настоящее время спасательная операция на месте "прилета" продолжается.

Напомним, этой ночью россияне также атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области. В результате удара произошли разрушения.

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