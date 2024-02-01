Оккупанты ударили по "Пункту незламности" в Мирнограде Донецкой области

В ночь на четверг, 1 февраля, российские захватчики обстреляли Мирноград Донецкой области. Оккупационные войска попали по "Пункту незламности".

Об этом сообщает "Суспільне Донбасс" со ссылкой на главу городской военной администрации Юрия Ключко.

По его словам, около часа ночи российская ракета попала в помещение школы, где расположен "Пункт незламности". На момент атаки в здании никого не было. По предварительным данным, оккупанты применили "С-300".

Отмечается, что также повреждены рядом расположенные жилые дома и магазин. Сейчас на месте прилета работают коммунальщики. Они разбирают завалы, убирают строительные конструкции.

Как сообщалось, 31 января российские войска убили жителя Донецкой области. Кроме того, в Торецке два человека получили ранения.

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