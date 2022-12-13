Оккупанты ударили по селу на Запорожье: разрушили дома и памятник на могиле неизвестных солдат

Сегодня, 13 декабря, российские оккупанты обстреляли село в Запорожье, нанеся разрушения в населенном пункте.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Снова обстрелы, снова разрушения. Сегодня российские нацисты ударили по деревне в Камышувахской громаде, разрушив среди прочего памятник на могиле неизвестных солдат, погибших в борьбе с нацистами 80 лет назад", — сообщил он.

Ситуация в Запорожье

По данным полиции Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 9 населенных пунктов.

В полицию поступило 23 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России.

Защитники Запорожского края удерживают рубежи и дают достойный отпор российским оккупационным войскам.

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