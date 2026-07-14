Оккупанты ударили по торговым судам в Черном море: погиб капитан

Россия нанесла удар по двум торговым судам в Черном море / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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Российские войска нанесли удар по двум гражданским торговым судам, которые находились в акватории Черного моря и двигались по украинскому морскому коридору. В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданское судоходство.

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«Враг продолжает прицельно атаковать гражданские суда в акватории Черного моря», — подчеркнул Кипер.

По информации главы ОВА, под удар попали два торговых судна, следовавших морским коридором под флагами Танзании и Либерии.

«Очередной целью агрессора стали два торговых судна, которые двигались по морскому коридору под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов. Экипаж в составе 11 человек эвакуирован на берег, трое из них пострадали», — сообщил он.

Кипер также выразил соболезнования семье и близким погибшего моряка.

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«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал начальник Одесской ОВА.

Он подчеркнул, что атаки на гражданские суда являются грубым нарушением международного права.

«Каждый такой циничный удар врага — военное преступление против мирных людей, гражданского судоходства и мировой продовольственной безопасности», — подчеркнул Кипер.

Напомним, 12 июля Россия атаковала Одесскую область. В регионе раздались взрывы. Власти сообщили о попадании дронов в верхние этажи многоэтажного жилого дома и строительного супермаркета.

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