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Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Днепра: что известно о последствиях
Российские оккупационные войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Днепра, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Днепр, попав по объекту транспортной инфраструктуры города.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.
По предварительной информации главы региона, в результате вражеских обстрелов люди не пострадали.
Специалисты работают на месте попадания и устанавливают точные масштабы разрушений.
Перед этим враг нанес удары по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший и 10 раненых, среди них ребенок. Четверо женщин, три мужчины и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.