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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Днепра: что известно о последствиях

Российские оккупационные войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Днепра, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Удар по Днепру

Удар по Днепру

В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Днепр, попав по объекту транспортной инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

По предварительной информации главы региона, в результате вражеских обстрелов люди не пострадали.

Специалисты работают на месте попадания и устанавливают точные масштабы разрушений.

Перед этим враг нанес удары по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший и 10 раненых, среди них ребенок. Четверо женщин, три мужчины и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

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