Оккупанты ударили по транспортной инфраструктуре Днепра: что известно о последствиях

Удар по Днепру

Реклама

В субботу, 14 ноября, российские войска атаковали Днепр, попав по объекту транспортной инфраструктуры города.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

Реклама

По предварительной информации главы региона, в результате вражеских обстрелов люди не пострадали.

Реклама

Специалисты работают на месте попадания и устанавливают точные масштабы разрушений.

Перед этим враг нанес удары по Павлограду Днепропетровской области. Есть погибший и 10 раненых, среди них ребенок. Четверо женщин, три мужчины и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще две женщины будут лечиться амбулаторно.

Новости партнеров

Новости партнеров