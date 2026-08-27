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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Оккупанты ударили по ТЦ в областном центре — есть погибший и пострадавшие

В Харькове посреди дня россияне ударили ударным дроном по ТЦ. По данным властей, есть погибший и пострадавшие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты ударили по ТЦ в областном центре — есть погибший и пострадавшие

© Associated Press

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Сегодня, 27 августа, оккупанты атаковали Харьков. Вражеский дрон попал в ТЦ.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Враг ударил боевым дроном по Основянскому району. Попадание в торговый центр. Поступает информация о пострадавших в результате удара по торговому центру. Их количество и состояние уточняются», — кратко отметил он.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о погибшем.

«По уточненной информации, враг атаковал беспилотником торговый центр в Основянском районе Харькова. Пока известно об одном погибшем 40-летнем мужчине. Еще два человека пострадали.
На месте работают все наши экстренные службы», — написал он.

Напомним, в ночь на 27 августа российские захватчики нанесли удар по Харькову , один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате российской атаки пострадал 30-летний мужчина. У него зафиксировали острую реакцию на стресс.

По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на 27 августа ударила по Украине двумя противокорабельными ракетами «Оникс», баллистическими ракетами «Искандер-М» /KN-23 и 258 дронами типа «Шахед», «Гербера», S8000 «Бандероль» и дронами.

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