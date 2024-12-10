Оккупанты ударили по Запорожью: есть пострадавшие

Россияне 10 декабря атаковали Запорожье. Предварительно, два человека ранены.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Оставайтесь в безопасности до отбоя", — призвали жителей.

Позже Федоров добавил, что в результате прилета есть разрушение.

Ранее в Запорожье раздался взрыв. Глава ОВА предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами.

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