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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3320
Время на прочтение
1 мин

Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в одной из областей: детали (фото)

Прошло бех потерпевших.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Поезд "Укрзализныци".

Поезд "Укрзализныци". / © t.me/UkrzalInfo

В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области .

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Железнодорожная инфраструктура под вражеским обстрелом. Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате прямого попадания в помещение вокзала повреждена крыша здания и окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила по Харькову. Из-за российской атаки погибли пять человек. Кроме того, более 30 получили ранения.

Дата публикации
Количество просмотров
3320
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