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- Украина
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Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в одной из областей: детали (фото)
Прошло бех потерпевших.
В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области .
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Железнодорожная инфраструктура под вражеским обстрелом. Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате прямого попадания в помещение вокзала повреждена крыша здания и окна. Обошлось без жертв и пострадавших.
Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила по Харькову. Из-за российской атаки погибли пять человек. Кроме того, более 30 получили ранения.