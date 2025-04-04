Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в одной из областей: детали (фото)

Поезд "Укрзализныци". / © t.me/UkrzalInfo

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В пятницу, 4 апреля, российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области .

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Железнодорожная инфраструктура под вражеским обстрелом. Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате прямого попадания в помещение вокзала повреждена крыша здания и окна. Обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила по Харькову. Из-за российской атаки погибли пять человек. Кроме того, более 30 получили ранения.

Дата публикации 12:15, 04.04.25 Количество просмотров 8 Серия взрывов в Харькове! Россияне прицельно били в дома! Погибшие!