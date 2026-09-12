Оккупанты ударили по жилому сектору Запорожья: что известно о последствиях атаки

РФ атаковала Запорожье / © Associated Press

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Российские захватчики в ночь на 12 сентября нанесли атаку Запорожье ударным беспилотником.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

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Он заявил, что враг нанес удар по частному сектору, в результате чего возникли пожары и разрушения.

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«По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — говорится в сообщении.

Позже он заявил, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье достали два человека.

Ранее сообщалось, что 11 сентября россияне атаковали автозаправки в нескольких районах Киева, а днем — офисное здание.

Мы ранее информировали, что во время российского удара по торговому центру в Сумах погибли 21-летняя студентка мединститута Таисия Москвина и выпускник СНАУ Максим Максименко.

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