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Оккупанты ударили по жилому сектору Запорожья: что известно о последствиях атаки
По предварительной информации пострадали два человека.
Российские захватчики в ночь на 12 сентября нанесли атаку Запорожье ударным беспилотником.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что враг нанес удар по частному сектору, в результате чего возникли пожары и разрушения.
«По предварительной информации, под завалами могут находиться люди», — говорится в сообщении.
Позже он заявил, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье достали два человека.
Ранее сообщалось, что 11 сентября россияне атаковали автозаправки в нескольких районах Киева, а днем — офисное здание.
Мы ранее информировали, что во время российского удара по торговому центру в Сумах погибли 21-летняя студентка мединститута Таисия Москвина и выпускник СНАУ Максим Максименко.