Оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона: пострадала женщина

С ночи и до утра русская армия крыла огнем Херсон.
Под атаку захватчиков этой ночью - 14 декабря попали жители Херсона. оккупанты били пожилым кварталам города.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Сети.
Он рассказал, что с ночи и до утра русская армия крыла огнем Херсон.
"Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома. Кое-где в местах попадания бушевали пожары, которые ликвидировали пожарные", — говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов медицинская помощь понадобилась 80-летней женщине.
Ранее мы сообщали, что российские войска вечером 13 декабря атаковали ракетой типа С-300 село Миролюбовка Херсонской области. В результате атаки есть жертва и разрушение.
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