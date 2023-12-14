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Оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона: пострадала женщина

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Оккупанты ударили по жилым кварталам Херсона: пострадала женщина

Разрушение в Херсоне после обстрела / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

С ночи и до утра русская армия крыла огнем Херсон.

Под атаку захватчиков этой ночью - 14 декабря попали жители Херсона. оккупанты били пожилым кварталам города.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Сети.

Он рассказал, что с ночи и до утра русская армия крыла огнем Херсон.

"Обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома. Кое-где в местах попадания бушевали пожары, которые ликвидировали пожарные", — говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов медицинская помощь понадобилась 80-летней женщине.

Ранее мы сообщали, что российские войска вечером 13 декабря атаковали ракетой типа С-300 село Миролюбовка Херсонской области. В результате атаки есть жертва и разрушение.

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Дата публикации
Просмотры
245
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