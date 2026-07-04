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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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327
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Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре — горели склады

В Одесской области ночью произошли серьезные пожары из-за атаки, которую устроили оккупанты.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Последствия атаки

Последствия атаки / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Дополнено новыми материалами

Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесчины, возник пожар.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Олег Кипер.

«В результате атаки возник пожар складского здания с продуктами питания. К сожалению, два человека пострадали, им предоставляется необходимая помощь», — отметил он.

Кроме того, повреждены и расположены рядом складские здания. Пожар уже ликвидирован.

На месте работают все службы. Правоохранительные органы фиксируют очередное военное преступление Российской Федерации против гражданского населения.

Напомним, российские войска атаковали управляемыми авиабомбами территорию известной птицефабрики в Украине и одной из крупнейших в Европе, расположенной в Чернобаевке Херсонской области.

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Дата публикации
Количество просмотров
327
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