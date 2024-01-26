Оккупанты ударили ракетами по Мирнограду: среди пострадавших — дети (фото, видео)

В ночь на 26 января российские оккупанты двумя ракетами С-300 нанесли удар по жилой застройке города Мирнограда Донецкой области.

Об этом сообщили в полиции.

Атака произошла после полуночи, когда мирные жители уже спали.

Разрушения получили 7 многоквартирных домов, школа, дошкольное учебное заведение, магазин и 29 гражданских автомобилей.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 6 человек, среди них — две девушки в возрасте 8 и 16 лет. Также травмы получили 37-летняя женщина и трое мужчин, 25, 40 и 49 лет.

Полиция еще работает на месте обстрелов. Взрывотехники, следственно-оперативная группа фиксируют разрушения и собирают доказательства военного преступления РФ.

Парамедики сразу начали оказывать помощь людям, эвакуировали их в больницу.

Предварительная правовая квалификация события – ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, во время ракетного удара по Харькову 23 января погибла семья украинского регбиста, служащего в ВСУ.

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