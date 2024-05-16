Оккупанты ударили ракетами по предприятию в Донецкой области: пострадали шахтеры

Обстрелом повреждено здание административно-бытового комплекса предприятия.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донбасс. В результате ранения получили шесть шахтеров.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Как стало известно, утром 16 мая оккупанты нанесли удар по территории одного из государственных угледобывающих предприятий в Донецкой области.
"Ранены шесть шахтеров. Также обстрелом повреждено здание административно-бытового комплекса предприятия. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия атаки уточняются", – рассказали в Минэнерго.
Напомним, что кафиры ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС.
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