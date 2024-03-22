Оккупанты ударили ракетами по жилым домам в Хмельницком: фото последствий

Погибли два человека.
Ночью 22 марта армия РФ нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре Хмельницкого. В результате атаки погибли и ранены.
Фото последствий показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Хмельницкий. Под ударом оказались объекты инфраструктуры города. К сожалению, есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.
К слову, мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что этой ночью россияне ударили по жилому массиву. Погибли два человека. Пятерых ранены. В результате ракетного удара поврежден и разрушен ряд жилых домов, разрушены объекты критической инфраструктуры.
Фото последствий
Ранее глава МВД Игорь Клименко показал, как в Хмельницком из-под завалов спасли девушку .
Напомним, ночью Россия ударила по Хмельницкому. Мэр Александр Симчишин сообщил, что есть погибшие и пострадавшие среди гражданских.
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