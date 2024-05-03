Оккупанты ударили ракетой по Николаевскому району: какие последствия

Российская оккупационная армия накануне, 2 мая, нанесла ракетный удар Х-59 по Николаевскому району.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Вчера, 2 мая, в 14:28, враг атаковал район ракетой типа Х-59. В результате чего повреждения получил объект промышленной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Также, по словам Кима, на открытой территории произошло возгорание сухой травы. Пострадавших в результате российского удара нет.

Как сообщалось, 1 мая РФ также атаковала Николаевскую область. ПВО сбило российскую крылатую ракету Х-59. Впрочем, произошло падение обломков сбитой воздушной цели. Обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура.

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