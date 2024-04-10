Оккупанты ударили ракетой по Одесской области: какие последствия

Во вторник, 10 апреля, российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами. Захватчики нанесли ракетный удар с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Враг продолжает методический террор Одесской области. Снова атаковал ракетами из временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне пытаются уничтожить промышленный потенциал региона. Именно поэтому оккупационные войска ударили по транспортно-логистической инфраструктуре. Масштабы повреждений уточняются.

В ОК "Пивдень" подчеркивают, что в настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Как сообщалось, утром в Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о том, что Россия запустила ракету.

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