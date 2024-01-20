Оккупанты ударили с "С-300" по Новогродовке и Ивановке в Донецкой области: какие последствия (фото)

В ночь на 20 января российская оккупационная армия атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. В сутки россияне 12 раз обстреляли регион.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОВА и в отделе коммуникации полиции.

Под огонь попали восемь населенных пунктов: города Мирноград и Новогродовка, поселок Ямполь, села Дружба, Ивановка, Галицыновка Новобахмутовка Новоселовка Первая, Уманское. Захватчики били из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.

В частности, по Новогродовке россияне выпустили три ракеты С-300. В результате ударов врага ранены два человека. Кроме того, повреждены 33 частных дома и админздание, ЛЭП.

По селу Ивановка оккупанты также ударили тремя ракетами С-300. Повреждены админздание, учебное заведение, ангар, транспортные средства.

Последствия атаки РФ по Донбассу ночью 20 января. / Фото: Донецька ОДА

Последствия атаки РФ по Донбассу ночью 20 января. / Фото: Донецька ОДА

Последствия атаки РФ по Донбассу ночью 20 января. / Фото: Донецька ОДА

Напомним, в течение суток кафиры выпустили рекордное количество снарядов по Херсонщине. Военные РФ избивали по жилым кварталам, попали в объект критической инфраструктуры и церковь. Погиб один человек.

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