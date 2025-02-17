Оккупанты ударили "Шахедами" по Запорожье — что известно

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Сегодня ночью, 17 февраля, россияне выпустили ударные беспилотники по Запорожью.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали город 10 беспилотниками. Как следствие – взрывной волной повреждены складские помещения, произошли возгорания. Предварительно, без пострадавших", — написал он.

Напомним, 17 февраля в Харькове раздались взрывы.

В Киеве в ночь на 17 февраля тоже прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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