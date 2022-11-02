Оккупанты удвоили наступление на Донетчине и пытаются окружить ВСУ под Угледаром — ISW

На Донбассе обостряется ситуация, оккупанты атакуют на Донетчине с 3 направлений вблизи Угледара.

На Донбассе обострилась ситуация. Российские оккупанты усилили наступательные действия.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).

ВС РФ продолжили наступательные действия вокруг Бахмута в Донецкой области. Российские военные блоггеры сообщили, что в районе Опросного (примерно 3 км юго-западнее Бахмута) на Курдюмовском направлении продолжаются интенсивные бои. Также в окрестностях Соледара (13 км северо-восточнее Бахмута) и Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Войска ЧИК "Вагнер" пытаются прорвать украинскую оборону. ВСУ продолжают отражать бесконечные российские атаки на Бахмут и эвакуировать мирных людей из Клещиевки (примерно 9 км юго-западнее Бахмута).

1 ноября российские войска продолжили наступательные действия на северной, северо-западной и юго-западной окраинах города Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что ВС РФ вели наступательные операции на Авдеевском направлении (15 км северо-западнее города Донецка).

Боевики "ДНР" заявили, что штурмовали украинские позиции в Невельском (около 25 км северо-западнее Донецка) и взяли в плен украинских военных. Ожесточенные бои продолжались в Первомайском и Водяном, а также вблизи Опросного (около 15 км северо-западнее Донецка). По сообщению российского военного блоггера, ВС РФ удалось продвинуться в районе Марьинки (на юго-западной окраине Донецка).

В "ДНР" заявили, что российские войска пытаются взять Павловку (45 км юго-западнее Донецка) и Новомихайловку (25 км юго-западнее Донецка). Украинские силы пытаются удержать левый берег реки Кашлыгач и перегруппироваться в районе Угледара, а ВС РФ пытаются оцепить ВСУ в этом районе.

Российские войска уже контролируют половину Павловки.

ВС РФ также продолжали регулярные артиллерийские обстрелы западной части Донецкой и южной части Запорожской области

Напомним, что под Бахмутом в Донецкой области Силы обороны приземлили российский вертолет. Оказалось, что его использовали офицеры ЧВК "Вагнер". На вертолете заметили бортовые номера и флаг Беларуси, что свидетельствует о том, что в России уже туго с техникой и вертолеты ей передает Беларусь.

Российские "мобики" терпят бешеные потери на Бахмутском направлении. Сразу после мобилизации их опрокидывают на передовую. Скрыть количество потерь в РФ все сложнее, поскольку Сети уже изобилуют некрологами о тех, кто успел повоевать несколько дней.

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