Оккупанты угрожают ракетными ударами и блокируют порты: оперативная обстановка на юге Украины

Оккупанты угрожают ракетными ударами и блокируют порты: оперативная обстановка на юге Украины

На юге Украины ситуация стабильно напряженная и тревожная.

В Херсонской, Николаевской и Одесской областях сохраняется напряженная ситуация, а на отдельных участках продолжаются бои.

Об этом сообщают в Оперативном командовании "Південь".

В Херсонской области враг продолжает запугивание местного населения артиллерийскими обстрелами им же оккупированных населенных пунктов и агитирует за проведение референдума по созданию псевдореспублики. Оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ, но получает отпор и остаются на своем рубеже обороны.

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Территорию Николаевщины окупать обстреляли системами залпового огня "Смерч". Поражены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры. Пожары, возникшие в результате обстрелов, оперативно ликвидированы спасательными службами. Жертв среди местного населения нет.

В обоих регионах враг пытался предварительно провести воздушную разведку с помощью БПЛА. Точно и четко подразделениями ВСУ были уничтожены 2 воздушных разведчика типа "Элерон".

В течение ночи ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ было нанесено 11 поражений вражеских позиций. Потери уточняются.

"Корабельная группировка противника в Черном море держит блокаду портов и судоходства. Продолжает угрожать ракетными ударами и имеет на бортах подразделения для осуществления десантирования", - сообщают в ОК "Південь".

Напомним, что в Запорожской области взбунтовались военные РФ и отказались воевать, "кадыровцы" расстреляли организаторов. Также под Рубежным и Северодонецком ВСУ во время штурма отправили в госпиталь более 100 оккупантов. В местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника , а под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу кафиров, те накивали пятками назад в Россию.

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