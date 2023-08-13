Оккупанты угрожают школьникам, не получившим паспорта РФ

В Москве недовольны темпами насаждения российского гражданства в оккупированных регионах Украины.
Ученикам школ на оккупированной территории Украины, которым исполнилось 14 лет, грозятся не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления
"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумажки, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Соответсвенно, враг прибегает к принуждению”, — говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что местные оккупационные власти спешат выдавать российские паспорта, поскольку в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах.
Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области детей в пришкольных лагерях заставляют писать письма российским захватчикам.
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