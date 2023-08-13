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Оккупанты угрожают школьникам, не получившим паспорта РФ

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупанты угрожают школьникам, не получившим паспорта РФ

Российский паспорт на оккупированных территориях заставляют получать школьников / Фото: pixabay.com

В Москве недовольны темпами насаждения российского гражданства в оккупированных регионах Украины.

Ученикам школ на оккупированной территории Украины, которым исполнилось 14 лет, грозятся не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления

"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумажки, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Соответсвенно, враг прибегает к принуждению”, — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что местные оккупационные власти спешат выдавать российские паспорта, поскольку в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах.

Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области детей в пришкольных лагерях заставляют писать письма российским захватчикам.

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Дата публикации
Просмотры
204
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