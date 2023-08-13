Оккупанты угрожают школьникам, не получившим паспорта РФ

Ученикам школ на оккупированной территории Украины, которым исполнилось 14 лет, грозятся не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления

"Именно в 14 лет в РФ выдают свою макулатуру детям. Однако не все дети пишут заявление на получение красной бумажки, которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Соответсвенно, враг прибегает к принуждению”, — говорится в сообщении.

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В ЦНС отметили, что местные оккупационные власти спешат выдавать российские паспорта, поскольку в Москве не удовлетворены темпами насаждения российского гражданства в регионах.

Напомним, на временно захваченных территориях Запорожской области детей в пришкольных лагерях заставляют писать письма российским захватчикам.

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