Оккупанты украли сына военнослужащей на Черниговщине и требовали от нее информации об объектах ВСУ

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по увольнению мальчика, которого похитили оккупанты в Черниговской области.
Мать мальчика — военная, поэтому оккупанты решили шантажировать ее ребенком, чтобы получить разведданные.
Об этом сообщают в СБУ.
Так, в первые дни овномасштабного вторжения РФ на территорию Украины мать мальчика – военнослужащий-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине.
Вскоре село оказалось под временной оккупацией, а связь с сыном потеряла мать.
Через несколько дней на телефон матери позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын в плену, а для того чтобы она получила его обратно живого и невредимого, она должна предоставить информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.
Женщина обратилась за помощью в СБУ. Контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.
Материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.
Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.
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