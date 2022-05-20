Оккупанты украли сына военнослужащей на Черниговщине и требовали от нее информации об объектах ВСУ

Оккупанты украли сына военнослужащей на Черниговщине и требовали от нее информации об объектах ВСУ

Служба безопасности Украины провела спецоперацию по увольнению мальчика, которого похитили оккупанты в Черниговской области.

Мать мальчика — военная, поэтому оккупанты решили шантажировать ее ребенком, чтобы получить разведданные.

Об этом сообщают в СБУ.

Так, в первые дни овномасштабного вторжения РФ на территорию Украины мать мальчика – военнослужащий-контрактница ВСУ – для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине.

Вскоре село оказалось под временной оккупацией, а связь с сыном потеряла мать.

Через несколько дней на телефон матери позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын в плену, а для того чтобы она получила его обратно живого и невредимого, она должна предоставить информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

Женщина обратилась за помощью в СБУ. Контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка.

Материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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