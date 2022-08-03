Оккупанты украли в Херсоне известную "баржу для арбузов"

Судно зафиксировали очевидцы.

О воровстве знаменитой баржи сообщают в херсонских пабликах.

"Рубрика: "Орки и их деятельность". В акватории Днепра замечена деятельность российских военных. Они похитили 2 судна на "Нибулоне" и транспортируют его буксирами в направлении Херсона. Также отметим, что уже несколько ночей подряд орки приводят некую "суету" в Херсонском морпорте", – говорится в сообщении.

Сообщается, что баржа принадлежит компании "Нибулон", владелец которой Алексей Вадатурский погиб от обстрела Николаева оккупантами 31 июля.

Напомним, что глава Николаевского областного совета рассказала о планах бизнесмена, которые он уже не сможет осуществить. Николаевский бизнесмен и Герой Украины Алексей Вадатурский, погибший в результате обстрела россиянами его дома, собирался ехать в Турцию, чтобы обсудить экспорт зерна из черноморских портов в условиях войны.

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