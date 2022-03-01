Оккупанты уничтожают регион: глава Сумской ОГА обратился к руководству государства и ВСУ

Живицкий подчеркнул, что если мы не остановим это нашествие на Сумщине, они завтра будут в Киеве.

Председатель Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий обратился к руководству ВСУ, власти и всем гражданам с просьбой о помощи. Он сообщил, что в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч вражеской техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у нас в Украине.

Об этом 1 марта он сообщил у себя в Telegram.

Живицкий подчеркнул, что если мы не остановим это нашествие на Сумщине, они завтра будут в Киеве. Он подчеркнул, что сегодня их территориальная оборона – голая и босая – защищает 1 млн 100 жителей Сумской области.

"Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байрактаров, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита — бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Джавелины, Эллоу, любые противотанковые реактивные системы", — написал он.

Полный текст обращения:

Я, Живицкий Дмитрий Алексеевич – председатель Сумской государственной администрации – руководитель Сумской областной военной администрации, рядовой запаса.

Я впервые за 6 дней войны в Украине и на Сумщине обращаюсь не к жителям Сумской области, а к руководству Вооруженных Сил Украины, к министру обороны Украины, к председателю Совета национальной безопасности и обороны, я обращаюсь ко всему цивилизованному миру, к президенту каждой страны, которая считает себя демократической, я обращаюсь ко всем, кому небезразлично будущее Украины, Европы, всего мира.

На данный момент в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у нас в Украине.

Был обстрелян город Ахтырка, который почти наполовину разрушен. Сегодня мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области. Но наша территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты, голыми руками и с автоматами в руках, с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники.

Сегодня на территорию Сумской области прямо сейчас заходят десятки, сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков, заходит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать.

Мы понимаем, если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве. И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и цивилизованного мира.

Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байрактаров, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита – бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Джавелины, Эллоу, любые противотанковые реактивные системы.

Сегодня наша территориальная оборона – голая и босая – защищает 1 млн 100 жителей Сумской области. И я требую, чтобы наша область осталась мирной, независимой и в дальнейшем держала независимость Украины и мир в Европе. Я требую от вас поддержки.

Мы сегодня, благодаря нашей героической терробороне, держим, сжигаем, уничтожаем отправляем обратно в Россию врага. Сегодня колонна развернулась и ушла.

Сегодня Сумщину и каждого жителя Сумской области – от новорожденного и маленького ребенка до старого человека – защищает НАТО. И НАТО – это не блок НАТО, это Наша Ах*енная Территориальная Оборона. И я горжусь нашей терробороной. Я благодарю их, я благодарю наших ребят, я благодарю волонтеров, я благодарю поддержку всех регионов Украины, я благодарю поддержку своих коллег, которые сегодня собирают гуманитарную помощь и доставляют к нам на Сумщину. Я благодарю сегодня поддержку звонящих и спрашивающих, сколько и чего нам нужно. Я сегодня благодарю каждого, кто с оружием в руках или в информационном пространстве ведет войну с врагом.

И поверьте, если будет поддержана Сумщина, будет мир в Украине, будет мир в Европе и будет мир в мире.

Горжусь нашими воинами! Слава Украине!