Оккупанты усилили террор в Энергодаре: пытаются найти партизан и запугивают жителей

По данным Генштаба, россияне устроили новый виток репрессий в отношении энергодарцев.

Эту информацию подтверждает в социальных сетях и Иван Федоров, Мелитопольский городской голова.

В частности, вражеские войска:

увеличили количество патрулей,

на блокпостах более тщательно проверяют личные документы и осматривают транспортные средства.

ограничили посещение лесных зон. Жители региона, вдруг хотящие уехать на природу, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.

ведут скрытое наблюдение за отказавшимися от получения российского паспорта, пытаются выявить источники финансовых доходов таких жителей. Интересуются, откуда люди берут деньги и как выживают.

«Оккупанты в страхе ждут контрнаступления, поэтому пытаются обезопасить себя хотя бы в тылу, усилив репрессии. Однако это им точно не поможет. Юг ждет деоккупацию», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами. Он пробыл в плену 333 дня.

Добавим, что в Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС.