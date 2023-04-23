Оккупанты усилили террор в Энергодаре: пытаются найти партизан и запугивают жителей

По данным Генштаба, россияне устроили новый виток репрессий в отношении энергодарцев.
Эту информацию подтверждает в социальных сетях и Иван Федоров, Мелитопольский городской голова.
В частности, вражеские войска:
- увеличили количество патрулей,
- на блокпостах более тщательно проверяют личные документы и осматривают транспортные средства.
- ограничили посещение лесных зон. Жители региона, вдруг хотящие уехать на природу, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.
- ведут скрытое наблюдение за отказавшимися от получения российского паспорта, пытаются выявить источники финансовых доходов таких жителей. Интересуются, откуда люди берут деньги и как выживают.
«Оккупанты в страхе ждут контрнаступления, поэтому пытаются обезопасить себя хотя бы в тылу, усилив репрессии. Однако это им точно не поможет. Юг ждет деоккупацию», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами. Он пробыл в плену 333 дня.
Добавим, что в Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС.
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