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Оккупанты усилили террор в Энергодаре: пытаются найти партизан и запугивают жителей

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Оккупанты усилили террор в Энергодаре: пытаются найти партизан и запугивают жителей

Оккупанты в страхе ждут контрнаступления. / Фото: Associated Press

По данным Генштаба, россияне устроили новый виток репрессий в отношении энергодарцев.

Эту информацию подтверждает в социальных сетях и Иван Федоров, Мелитопольский городской голова.

В частности, вражеские войска:

  • увеличили количество патрулей,
  • на блокпостах более тщательно проверяют личные документы и осматривают транспортные средства.
  • ограничили посещение лесных зон. Жители региона, вдруг хотящие уехать на природу, работники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные.
  • ведут скрытое наблюдение за отказавшимися от получения российского паспорта, пытаются выявить источники финансовых доходов таких жителей. Интересуются, откуда люди берут деньги и как выживают.

«Оккупанты в страхе ждут контрнаступления, поэтому пытаются обезопасить себя хотя бы в тылу, усилив репрессии. Однако это им точно не поможет. Юг ждет деоккупацию», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Украину вернули заместителя мэра Энергодара, похищенного оккупантами. Он пробыл в плену 333 дня.

Добавим, что в Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС.

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Дата публикации
Просмотры
41
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