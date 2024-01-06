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Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия на ВОТ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия на ВОТ

Утраты армии РФ / Фото: Associated Press

Если россиянам безразлично на жизнь своих граждан, то что говорить об украинцах.

Россияне пытаются путем репрессий пытаются призвать как можно больше мужчин на то юг. В мобилизационные списки вносятся врачи, педагоги, работники коммунальных предприятий. Нередко в них попадают и 17-летние подростки.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"В частности для этого в оккупированных городах Херсонщины и Запорожья развернули новые военные". Их возглавили завезенные из РФ военные", — сообщают в ЦНС.

Конечно, врагу выгодно бросать украинцев на войну против своего же государства. Армия РФ охотно использует их для пушечных штурмов. Объясняется это очень просто: смерть граждан Украины не создает социального напряжения в нацистском обществе РФ.

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Дата публикации
Просмотры
404
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