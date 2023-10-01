Оккупанты усиливают мобилизацию на захваченных территориях – Федоров

Российские захватчики пытаются провести мобилизацию на временно оккупированных территориях. Речь идет о Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Подробности

По словам Федорова, два дня назад всем находившимся во временной оккупации врачам поставили команду принести военный билет на работу, чтобы их поставили на военный учет. Это первый шаг, а следующим будет вынужденная мобилизация.

Сейчас оккупанты пытаются обойти принудительную мобилизацию несколькими путями. Прежде всего, говорит мэр Мелитополя, россияне пытаются подкупить людей. К примеру, они предлагали подписать контракты с заработной платой в 200 тысяч рублей и 180 тысяч рублей.

"Но никто не подписал. Теперь россияне пытаются создать так называемые "охранные фирмы", которые вроде бы будут охранять правопорядок в тыловых оккупированных городах. Если что-нибудь случится во время несения службы в тыловых городах охранной структуры, семья получит выплату в размере 5 млн рублей или за ранения 3 млн рублей", – рассказал Федоров.

Конечно, охранять люди будут передовую линии окопов на Запорожском направлении.

Ранее стало известно, что в Луганской области враг готовится мобилизовать 17-летних парней. Россияне хотят бросить их на фронт сразу после достижения совершеннолетия.

Читайте также: