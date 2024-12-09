Оккупанты устанавливают светофоры для защиты от украинских FPV-дронов (фото)

Решение может показаться неэффективным, но это совсем не так.

В Сети появились кадры фронтовых светофоров, устанавливаемых оккупантами. Таким образом они пытаются защититься от украинских FPV.

Об этом пишет специалист в области связи, РЭР и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Наш враг ставит фронтовые светофоры. FPV нет. FPV рядом. FPV далеко", – пишет он.

Светофоры от FPV-дронов на фронте

Как объясняют в Defense Express, установленная россиянами система сигнализации об угрозе дронов примитивна только на первый взгляд.

Работает система аналогично светофоров, регулирующих движение на дорогах:

зеленый – угроза отсутствует;

желтый – угроза далеко;

красный – угроза серьезная.

Ранее речь шла о том, что враг имел продвижение между населенными пунктами Шевченко и Возрождение (Новый Труд) и увеличил зону контроля на южных окрестностях села Шевченко. в продвижении на Покровск.

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