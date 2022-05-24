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Оккупанты установили ракетные комплексы в 50 км от границы с Украиной — Генштаб

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Оккупанты установили ракетные комплексы в 50 км от границы с Украиной — Генштаб

Фото: commons.wikimedia.org

Российские оккупанты стягивают к границам с Украиной военную технику.

Так, россияне разместили на границе с Украиной и Беларусью ракетные комплексы "Искандер".

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"Увеличивается угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего Государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины", — говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Напомним, что на юге россияне отправили на мины колонну авто, пытавшихся вырваться из оккупированных территорий, а затем расстреляли уцелевших. Во время продвижения украинских подразделений Николаевщиной в сторону Херсона было обнаружено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей.

Ранее сообщалось, что на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей кафиры создали почти 20 так называемых "комендатур".

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