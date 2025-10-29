- Дата публикации
Оккупанты установили российский флаг на стелле Покровска (видео)
Разъяснений по поводу ситуации с размещением флага РФ на стелле Покровска пока нет.
Оккупанты установили русский флаг на стелле Покровска. Неутешительное зрелище попало на видео.
Кадры обнародовала журналистка ТСН Юлия Кириенко.
«Русская тряпка на Покровской стелле. Вы все видите сами. Все остальные слова лишние», — написала журналистка.
Как известно, враг находится на подступах к городу.
Ранее в DeepState спрогнозировали критическую ситуацию вокруг Покровска. Фиксируют засады пехоты, активную работу вражеских дронов, которые помогают производить поражения по перемещениям на позиции, обеспечению и т.д. РФ делает все возможное, чтобы уничтожить нашу логистику и начать постепенно поглощать город.
«Противник смог затащить в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность», — говорится в сообщении.
Как отмечает DeepState, сейчас крайне важно заблокировать пути пропитки противника и провести комплексную зачистку пораженных районов. Речь идет об организованной работе бригадными силами, а не только небольшими группами. Аналитики предостерегают: ситуация в Покровске на грани критической. Она продолжает ухудшаться к тому моменту, что поправить все может быть уже поздно.