Оккупанты установили российский флаг на стелле Покровска (видео)

Покровск / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Оккупанты установили русский флаг на стелле Покровска. Неутешительное зрелище попало на видео.

Кадры обнародовала журналистка ТСН Юлия Кириенко.

Дата публикации 11:17, 29.10.25 Количество просмотров 59 Оккупанты установили российский флаг на стелле Покровска

«Русская тряпка на Покровской стелле. Вы все видите сами. Все остальные слова лишние», — написала журналистка.

Реклама

Как известно, враг находится на подступах к городу.

Ранее в DeepState спрогнозировали критическую ситуацию вокруг Покровска. Фиксируют засады пехоты, активную работу вражеских дронов, которые помогают производить поражения по перемещениям на позиции, обеспечению и т.д. РФ делает все возможное, чтобы уничтожить нашу логистику и начать постепенно поглощать город.

«Противник смог затащить в город уже не одну сотню пехотинцев и продолжает просачиваться в глубину населенного пункта и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность», — говорится в сообщении.

Как отмечает DeepState, сейчас крайне важно заблокировать пути пропитки противника и провести комплексную зачистку пораженных районов. Речь идет об организованной работе бригадными силами, а не только небольшими группами. Аналитики предостерегают: ситуация в Покровске на грани критической. Она продолжает ухудшаться к тому моменту, что поправить все может быть уже поздно.