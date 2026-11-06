Оккупанты устроили ад на Киевщине — повреждена энергоструктура, горели дома

Спасатель / © Associated Press

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Ночью россияне атаковали Киевскую область — в Бориспольском районе травмы получили три человека.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.

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«Произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственном здании. Оба сооружения полностью уничтожены. Трое местных жителей получили травмы. Двое из них получили острую реакцию на стресс, еще один мужчина — черепно-мозговая травма и ссадины конечности», — отметил он.

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Ситуация в других районах

В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Также в Обуховском районе взрывной волной повреждены окна в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.

На местах работают оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Атака по Украине — последние новости

Отметим, что с вечера 5 ноября до утра следующего дня российские войска атаковали Украину 227 беспилотниками. ПВО обезвредила 196 из них, в том числе 70 реактивных «Шахедов». Однако в 14 местах фиксируют попадание, в восьми — падение обломков. В частности, под ударом ночью находилась Кировоградщина. Там пострадали три человека, разрушен частный дом.

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Сегодня россияне нанесли удар по Каменскому. Поврежден спортивный комплекс. Там загорелся пожар. Пострадала 60-летняя женщина.

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