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- Украина
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Оккупанты устроили ад на Киевщине — повреждена энергоструктура, горели дома
Ночью во вражеский удар попали три района. По последним данным, пострадали трое человек.
Ночью россияне атаковали Киевскую область — в Бориспольском районе травмы получили три человека.
Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко.
«Произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственном здании. Оба сооружения полностью уничтожены. Трое местных жителей получили травмы. Двое из них получили острую реакцию на стресс, еще один мужчина — черепно-мозговая травма и ссадины конечности», — отметил он.
Ситуация в других районах
В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Также в Обуховском районе взрывной волной повреждены окна в учебном корпусе и общежитии учебного заведения.
На местах работают оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки.
Атака по Украине — последние новости
Отметим, что с вечера 5 ноября до утра следующего дня российские войска атаковали Украину 227 беспилотниками. ПВО обезвредила 196 из них, в том числе 70 реактивных «Шахедов». Однако в 14 местах фиксируют попадание, в восьми — падение обломков. В частности, под ударом ночью находилась Кировоградщина. Там пострадали три человека, разрушен частный дом.
Сегодня россияне нанесли удар по Каменскому. Поврежден спортивный комплекс. Там загорелся пожар. Пострадала 60-летняя женщина.