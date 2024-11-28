Оккупанты устроили кровавый теракт в Новой Каховке: погибло пять человек

26 ноября в первой половине дня Россия совершила очередной кровавый теракт с целью дискредитации ВСУ. На остановке общественного транспорта во временно оккупированной Новой Каховке взорвали автобус с пассажирами.

Об этом написал в Facebook первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По словам чиновника, версия, что событие произошло от прилета 120-й мины со стороны правого берега, контролируемого ВСУ, "вообще не выдерживает критики".

Соболевский подчеркнул, что характер повреждений дорожного полотна, автобуса, отсутствие сопутствующих признаков, наблюдаемых при обстреле из миномета, и количество применяемых боеприпасов – не соответствуют версии, выдвигаемой оккупационной стороной.

"Так совпало, что съемочная группа пропагандистов оперативно прибыла на место происшествия и подготовила сюжет. А вот скорая, почему-то, долго не ехала. Если бы с такой оперативностью приехала скорая, а не съемочная группа, жертв было бы меньше", — отметил Соболевский.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины так не работают, они не открывают огонь, когда есть риск навредить гражданским. А россияне, как крысы, сидят или в захваченных домах местных, или рядом с жилыми застройками, используя гражданских как живой щит.

Напомним, в Киеве диверсанты применяют взрывчатку против военных и полицейских, в ноябре было зафиксировано несколько таких инцидентов.

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