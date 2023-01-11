Оккупанты утром обстреляли громаду в Сумской области: зафиксировано 10 "прилетов"

Оккупанты из минометов обстреляли громаду в Сумской области.

Ночь в Сумской области прошла без обстрелов, но утром 11 января оккупанты обстреляли Зноб-Новгородскую громаду.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 8 часов россияне из минометов обстреляли Зноб-Новгородскую громаду. Было 10 "прилетов". В результате обстрела поврежден жилой дом", — сообщил глава области.

Обстрел Сумщины

Напомним, 8 января российская армия нанесла 144 удара в течение дня по территории Сумщины. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская громады.

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