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Оккупанты увеличили активность авиации в районе Авдеевки и Марьинки

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты увеличили активность авиации в районе Авдеевки и Марьинки

Российская авиация / Фото: Associated Press

Российские захватчики пытаются окружить Авдеевку

Российские оккупанты усиливают активность штурмовой авиации в районе Авдеевки и Марьинки.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Как стало известно, на Авдеевку и Марьинку российские оккупанты начали направлять больше авиации. В частности, речь идет о вертолетах Ка-52, Ми-8 и штурмовиках Су-25.

Российские захватчики пытаются оцепить Авдеевку. Активно используют FPV-дроны и дроны со сбросом боеприпасов.

"Украинские воины держат оборону. Для штурмов россияне бросают группы пехоты. Враг сейчас накапливает резервы, но продолжает идти вперед пехотой по 10-15 человек", — подчеркнул Александр Штупун.

Напомним, что россияне используют карты поля боя, которые отличаются от реальности.

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Дата публикации
Просмотры
118
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