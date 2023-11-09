Оккупанты увеличили активность авиации в районе Авдеевки и Марьинки

Российские оккупанты усиливают активность штурмовой авиации в районе Авдеевки и Марьинки.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Как стало известно, на Авдеевку и Марьинку российские оккупанты начали направлять больше авиации. В частности, речь идет о вертолетах Ка-52, Ми-8 и штурмовиках Су-25.

Российские захватчики пытаются оцепить Авдеевку. Активно используют FPV-дроны и дроны со сбросом боеприпасов.

"Украинские воины держат оборону. Для штурмов россияне бросают группы пехоты. Враг сейчас накапливает резервы, но продолжает идти вперед пехотой по 10-15 человек", — подчеркнул Александр Штупун.

Напомним, что россияне используют карты поля боя, которые отличаются от реальности.

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