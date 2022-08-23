Оккупанты увеличили количество техники и военных на ЗАЭС

Ночью 22 августа в ремонтную зону ЗАЭС российские войска дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков. Кроме того, Москва увеличила количество военных на станции.

Об этом сообщил "Энергоатом" в Telegram.

Отмечается, что всего на территории атомной станции дислоцировано более 40 единиц военной техники.

"У первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго – семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду", — говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты пополнились живой силой. "Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" орков, некоторые из них – в масках", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные, находившиеся на территории Запорожской атомной станции, были доставлены в реанимацию с симптомами лучевой болезни. Минобороны РФ факт облучения не признает, утверждая, что у кафиров наблюдались признаки сильного отравления.

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