Оккупанты увеличили обстрелы Харьковщины: в ОВА рассказали о ситуации в области

Российские оккупанты начали активнее обстреливать населенные пункты в Харьковской области. Населенные пункты терпят сильные разрушения. Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру, не имеющую никакого отношения к военным.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По состоянию на сегодняшний день (утро 9 января — Ред.) уже более 20 населенных пунктов под вражеским огнем. Утром — это Харьковский район, населенный пункт Липцы. Чугуевский район — это Волчанское направление, которое в последнее время постоянно находится под огнем. Уничтожают дома культуры, гериатрические центры, учебные заведения. Конечно, это Купянское направление. Например, поселок Двуречная имеет уже 70% полностью разрушенной инфраструктуры. Там проживают около сотни человек. Изюмское направление также под вражеским огнем", — рассказал глава областной военной администрации.

Сегодня на севере Харьковщины во вражеский обстрел попали электричества. Они пытались возобновить электроснабжение в тех населенных пунктах, расположенных максимально близко к государственной границе.

Накануне, 8 января, оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Змиев. Враг попал ракетами С-300 в частный жилой дом. Погибла женщина.

По словам Синегубова, серьезные разрушения возникли при обстреле 30 декабря и 2 января.

Напомним, The Telegraph опубликовало материал, что 15 января 2024 года Россия может начать новое наступление под Харьковом. Якобы российская армия готовится к масштабной атаке на Купянск и прилегающие территории. Украинская разведка подтверждает накопление сил и средств неприятеля на Купянском направлении.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, комментируя информацию о том, что РФ готовит повторное наступление на Харьков, говорит, что сейчас концентрация военных подразделений россиян на границе не зафиксирована.

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