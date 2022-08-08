Оккупанты "уже традиционно" получили от ВСУ вблизи Верхнекаменского на Донеччине

Российские оккупанты уже в N-й раз пытались прорваться вблизи села Верхнекаменское и N-ный раз получили "люлей" от ВСУ.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел ", — говорится в сообщении.

Также на Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краматорска, Северска, Серебрянки, Григоровки и Спорного. Оккупанты нанесли авиационных ударов возле Григоровки и Ивано-Дарьевки.

Напомним, что военный эксперт рассказал, почему не стоит ждать контрнаступления, и посоветовал быть готовыми к войне на годы.

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