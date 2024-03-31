Оккупанты в Авдеевке массово убивают мирных жителей: что об этом известно

Российские оккупанты в Авдеевке убили супругов. Женщину военные РФ застрелили выстрелом в голову, мужчину до смерти забили. Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что во временно оккупированном городе массово находят тела погибших.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил блоггер и волонтер Денис Христов.

"Местные, которым удалось выйти из города, рассказывают ужасные вещи. Буряты убивают на улицах мирное население. Их тела до сих пор остаются на улицах старого города и никто не может оттуда их забрать", — подчеркнул Денис Христов.

В то же время, он обратился к российским пропагандистам, которые избегают правдивой информации об Авдеевке и распространяют в Сети "мемчики о Зеленском".

Напомним, что в Авдеевке Донецкой области российские "освободители" убили семейную пару местных жителей.

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