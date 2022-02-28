Оккупанты в Бердянске ищут телефоны, чтобы позвонить в РФ

Оккупанты в Бердянске ищут телефоны, чтобы позвонить в РФ

Военнослужащие РФ оказались без связи.

Бердянск Запорожской области сейчас находится под контролем оккупантов. Они пытаются позвонить России, чтобы связаться с близкими.

Об этом сообщает Бердянская райгосадминистрация.

Район оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия "Бердянские жатки".

Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

В общинах периодические проблемы со связью.

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