Оккупанты в Бердянске усиленно следят за жителями: что используют — Федоров

С помощью этих устройств оккупанты могут распознавать лица и автомобильные номера украинцев.

Чтобы усилить контроль за жителями временно оккупированного Бердянска, ставленники российских властей увеличили на улицах города количество камер внешнего наблюдения высокого разрешения.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, теперь с помощью этих устройств оккупанты могут распознавать лица и автомобильные номера украинцев.

"Благодаря принудительной паспортизации в Бердянске личная информация жителей в руках врага", – напомнил он.

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Кроме того, отметил Федоров, жителей оккупированных городов запугивают существованием "нейросети" для обнаружения владельцев анонимных ТГ-каналов, отмечая, что эта "нейросеть" может обнаруживать автора сообщения и другие его действия.

"Этими "заявлениями" оккупанты еще раз подтверждают, что не могут преодолеть сопротивление на ВОТ. И еще больше ограничивают права свободы слова и мнения", — подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, ранее на коммунальные предприятия временно оккупированного города Бердянска Запорожской области начали развозить повестки для мобилизации в российскую армию.

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