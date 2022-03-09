Оккупанты в Броварском районе обстреляли мирных жителей и таможенные склады

Оккупанты в Броварском районе обстреляли мирных жителей и таможенные склады

Прокуратура фиксирует факты нарушения законов и обычаев войны военнослужащими РФ.

Оккупанты в Броварском районе Киевской области обстреляли укрытия мирных жителей и таможенные склады. По факту нарушения законов и обычаев войны военнослужащими РФ начаты уголовные производства (ст. 438 УК Украины).

Также читайте Разворачивают палатки и уничтожают боеприпасы: как ГСЧС ликвидирует последствия обстрелов оккупантами

Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.

Вчера, 8 марта 2022 года, оккупационные войска РФ обстреляли жилые дома в селе Мокрец Броварьского района. Снаряд попал в погреб, где находился 63-летний местный житель. От полученных ранений мужчина погиб на месте обстрела.

В Богдановке оккупанты открыли огонь по гражданскому автомобилю, в результате чего погиб мирный житель.

Обломки ракеты попали на территорию таможенных складов в селе Калиновка Броварского района, в результате чего они сгорели.

Прокуроры Киевской области продолжают фиксировать все преступления страны-агрессора с целью привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что спасатели за ночь 9 марта совершили 190 выездов на ликвидацию последствий обстрела российскими оккупантами. Чрезвычайники спасли 18 человек.