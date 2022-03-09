Оккупанты в Черниговской области обстреляли свои же войска

Оккупанты в Черниговской области обстреляли свои же войска

В панике русские оккупанты обстреливают мирных жителей, грабят их и даже ведут огонь по своим войскам, чтобы выйти из окружения.

Сегодня, 9 марта, на черниговском направлении продолжаются бои с российскими военными. Чтобы выйти из окружения, оккупанты даже прибегают к обстрелам своих же войск.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север".

"На днях защитникам области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из пути и сломали план наступления. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины и силовиков, защищающих Черниговщину от захватчиков", — говорится в сообщении.

Но оккупанты в панике прибегают к зверским методам, они обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков.

"Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, скованные ближним боем подразделениями наших ВСУ", — сообщили в штабе.

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