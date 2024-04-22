Оккупанты на Донетчине во время обстрела убили женщину: в ОВА рассказали детали и призвали эвакуироваться

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Донецкую область. Под артудар попала Красногоровка.

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, оккупанты обстреляли город днем, повредили три многоэтажки. В результате атаки погибла 70-летняя женщина.

“Также в Марьинской громаде авиаудару подверглась Максимилиановка — информация о пострадавших не поступала. Кроме того, сегодня снова под вражеским огнем Украинск — последствия обстрела устанавливаем. Россияне снова и снова бьют по гражданским. Оставаться в области небезопасно. Эвакуируйтесь своевременно”, — подчеркнул Вадим Филашкин.

Напомним, что российские захватчики будут пытаться использовать "окно возможностей" на фронте до конца мая и усилят наступательные операции.

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