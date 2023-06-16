Оккупанты в Голой Пристани и Олешках выселяют местных жителей и применяют пытки

По информации полученной от партизанской сети на ТОТ Юга Украины, оккупационные администрации продолжают системное давление на гражданское население во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

В пгт Розовка Запорожской области совершено преступное отчуждение «Розовской центральной районной больницы» с целью использования для предоставления специализированной медицинской помощи раненому личному составу российских оккупационных войск.

Об этом пишет Центр национального сопротивления на соответствующем сайте.

Местные жители лишены возможности получения медицинской помощи и находятся под постоянным психологическим давлением, получив указание о нераспространении информации о данном факте.

Кроме этого, в г. Голая Пристань и г. Олешки Херсонской области происходит системное принудительное отселение местных жителей из их домов с применением физических пыток.

После отселения дома используются для расселения офицерского состава российских оккупационных войск, а также размещения огневых позиций.

Добавим, что ранее в результате подрыва кафирами Каховской ГЭС вода грозила затопить Голую Пристань полностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин Украины выделяет почти 2,5 млрд грн на несколько инициатив по возобновлению водоснабжения, чтобы крупные города юга не остались без питьевой воды в результате подрыва Каховской ГЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что, по подсчетам Минэкономики Украины, на строительство новой Каховской ГЭС может уйти около 1 млрд дол.