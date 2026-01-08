- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 174
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты в Херсоне обстреляли кафе: есть погибшие и раненые
Оккупанты ударили по Херсону — власти сообщили о погибших.
Сегодня, 8 января, военные России устроили смертельный артобстрел Херсона. Произошло попадание в кафе.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.
По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших.
«Россияне убили двух херсонцев. В результате вражеского обстрела центральной части города около 12.30 травмы, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин», — написал в свою очередь глава МВА Ярослав Шанько.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в Херсоне россияне атаковали с дрона машину экстренной медицинской помощи. Пострадал 70-летний водитель «скорой».