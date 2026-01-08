Оккупанты в Херсоне обстреляли кафе: есть погибшие и раненые

РФ терроризирует херсонцев / © Getty Images

Сегодня, 8 января, военные России устроили смертельный артобстрел Херсона. Произошло попадание в кафе.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

По предварительным данным, два человека погибли, еще трое получили ранения разной степени тяжести. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других пострадавших.

«Россияне убили двух херсонцев. В результате вражеского обстрела центральной части города около 12.30 травмы, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин», — написал в свою очередь глава МВА Ярослав Шанько.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Херсоне россияне атаковали с дрона машину экстренной медицинской помощи. Пострадал 70-летний водитель «скорой».