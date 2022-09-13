Оккупанты в Херсонской области угрожают предпринимателям, которые не ставят ценники в рублях

Оккупанты устраивают рейды по торговым точкам на временно оккупированной Херсонщине.
Тех предпринимателей, которые отказываются ставить ценники в рублях, шантажируют и угрожают закрыть.
Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Facebook.
По его словам, большое количество предпринимателей, несмотря на сильное давление со стороны россиян, продолжают игнорировать требования оккупационных властей относительно ведения расчетов в рублях.
"Гривня продолжает героическое сопротивление рублю и имеет успехи. Орков это бесит, поэтому по всей временно оккупированной территории они устраивают проверки, угрожая закрыть торговые точки, где нет ценников в рублях", — написал Соболевский.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что россияне в Херсонской области пытаются поддержать боеспособность своих воинских частей, ведь капитуляция войск на этом направлении станет для них сокрушительным поражением.
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