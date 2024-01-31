Оккупанты в Крыму агитируют студентов вступать в армию РФ: чем предлагают заниматься

Враг в очередной раз нарушает международное право.

Во временно оккупированном Крыму россияне агитируют студентов так называемых "университетов" вступать в ряды армии РФ. Им предлагают овладеть курсами по оперированию FPV-дронами.

Об этом сообщает ЦНС.

Сами тренировки проходят на полигоне вблизи Севастополя. По окончании курсов участникам предлагают контракт с российскими вооруженными силами.

"Таким образом россияне в очередной раз пытаются решить свои имперские проблемы за счет порабощенных народов и нарушают международное право, запрещающее набирать в ряды оккупационной армии население захваченных районов", — акцентировали в подполье.

Напомним, в Запорожской области началась так называемая регистрация граждан для фейковых выборов президента РФ.

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