Оккупанты в Крыму: "АТЕШ" фиксирует транспортировку ракет в комплекс ПВО С-300

оккупанты пытаются усилить свою оборону.
Враг осуществляет транспортировку ракет в комплекс ПВО С-300 в Крыму. Партизаны зафиксировали активную транспортировку ракет в различные комплексы ПВО на полуострове.
Об этом сообщает "АТЕШ".
"Это свидетельствует о том, что ВС России готовятся к отражению массированной атаки на их военные объекты и пытаются усилить свою оборону", — говорится в сообщении.
Маршрут доставки ракет в комплекс противовоздушной обороны С-300 был замечен вблизи Керченского моста, который пытаются сохранить всеми возможными способами.
"Мы продолжаем отслеживать маршруты транспортировки ракет и выявлять системы ПВО, чтобы ослабить оборону оккупантов и помочь Силам обороны Украины добиться успеха", — подытожили агенты.
Ранее партизан движения "АТЕШ" провел диверсию в Ростове-на-Дону, а именно он сжег релейный шкаф на железнодорожной дороге, соединяющий Россию и оккупированный Мариуполь.
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